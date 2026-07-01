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Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu

Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100 Karayolu üzerindeki bir üst geçitte, yarı çıplak halde iple asılı bir erkek cesedi bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ceset indirilirken, kimlik tespiti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, üst geçitte yarı çıplak halde asılı bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde Gebze ilçesi D100 Karayolu'ndaki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçitte yarı çıplak halde iple boğazından asılı kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de sepetli araçla üst geçitte bulunan adamın cansız bedenini aşağıya indirdi. Hayatını kaybeden erkek şahsın kim olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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