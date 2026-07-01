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Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı Haber Videosunu İzle
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
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İstanbul Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

PLAJDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. 

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Öte yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerhat Soydaş:

Şu ormanlar en büyük zenginliğimizdi, geleceğimizdi..sahip çıkamadık ya yazıklar olsun bize..insanlığımıza

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