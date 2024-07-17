Malatyalı iş insanı Mehmet Köse ağaca asılı halde ölü bulundu! Mehmet Köse kimdir, neden öldü?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Mehmet Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Peki,Mehmet Köse kimdir, neden öldü?

MEHMET KÖSE KİMDİR?

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

MALATYALI İŞ İNSANI NEDEN ÖLDÜ, NE OLDU?

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.