Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, soruşturmanın güncel bilançosunu paylaştı. Gül, parti içinden ya da bürokrasiden isimlerin olaya karıştığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI NET”

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, fon meselesine ilişkin tutumlarının başından beri net olduğunu vurguladı. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, nereye uzanırsa uzansın yanlış yapanların hesabının titizlikle sorulması yönünde tüm kurumlara talimat verdiğini belirtti.

464 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Gül’ün paylaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında 464 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 118'i tutuklanırken 262 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, firari 40 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada ayrıca 386 gerçek ve 116 tüzel kişinin mal varlığına tedbir konuldu.

160,2 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin de bilgi veren Gül, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla kurulan Fon Kurulu aracılığıyla 108 fonda 614 bin 874 hesaba toplam 160,2 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ödemelerden 420 bin 31 kişinin yararlandığını belirten Gül, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını geri aldığını aktardı.

“KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR ANLAYIŞINA GİRİLMEMELİ”

Soruşturmada parti içinden veya bürokrasiden isimlerin adının geçtiği iddialarına ilişkin soru üzerine Gül, şunları söyledi:

“AK Parti olarak tutumumuz; yargının ve idari bürokrasinin ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışına girmeden, makamına ve mevkisine bakmaksızın sorumluların hesabını sormasıdır. Söylentilerin önünü kesmek ve kimsenin lekelenmemesi adına sürecin şeffaf yürütülmesini ve gerekli açıklamaların yapılmasını biz de destekliyoruz.”

BORSA YATIRIMCILARI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Soruşturmada adı geçen ve borsada işlem gören şirketlerin hisselerini alan yatırımcıların durumuna da değinen Gül, ekonomi yönetimi ile Fon Kurulu’nun bu konuda gerekli yasal ve idari çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Haberler.com