Son dakika haberi! Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Yurt genelinde eş zamanlı olarak Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinlikleri düzenlendi.

MALATYA - Malatya'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Vali Vekili Mustafa Şahin, "Amacımız trafik kurallarına uyulması yönünde vatandaşımızın dikkatini çekmek" dedi.

Malatya Park AVM önünde yapılan trafik uygulamasıyla hem yayalar hem de araç sürücüleri bilgilendirildi. Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin beraberinde, İl Jandarma Komutanı Erdem Altın, İl Emniyet Müdürü Vekili İbrahim Altuntaş ile birlikte çocuklara ve sürücülere kampanya hakkında bilgi vererek, broşür dağıttı.

Trafikte 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Vekili Mustafa Şahin, "Gerek bugün gerekse önümüzdeki haftadan itibaren bir takım etkinlikler yapıyoruz. Amacımız trafik kurallarına uyulması yönünde vatandaşımıza dikkat çekmek. Çocuklarımızla beraber yapmış olduğumuz etkinlikte trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin dikkat etmesi, yolların sağlıklı hale getirilmesi gibi konularla ilgili İç İşleri Bakanlığı'nın talimatları gereği biz de yerelde valilik olarak bazı çalışmaları başlattık. Amacımız sağlıklı bir trafik düzenin sağlanması mala da cana da zarar gelmemesi. Bütün vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Bu arada, tören sırasında jandarma görevlisinin, ağzıyla düdük sesi çıkarması ise ilgi odağı oldu.

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığı arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

07-13 Mayıs Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Samsun'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde yapıldı. Vali Dağlı ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Akabinde yoldan geçen arabaları durduran Vali Dağlı, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

"Herkesi davet ediyorum"

Uygulamada açıklama yapan Vali Dağlı, "Trafik kurallarını farkındalık uyandırmak için hatırlatıyoruz. Çalışmalarımızı devam ediyor. Bayram boyunca emniyet kemeri uygulamasına ağırlık vermiştik. Şimdi ise hem emniyet kemeri hem de yanında yayaların güvenliği için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaya geçitlerimiz yeniden elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecekler. Araçlarda bulunan sürücülerimiz onlara öncelik tanıyacaklar. Bu manada yayaların güvenliği çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki bizler birer araç sürücüsüyüz. Aynı zamanda birer yayayız. Bu manada ben araç sürücülerimiz daha da dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu son derece önemlidir. Samsunluları yayalarımızın, sürücülerimizin güvenliği için bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Uygulamaya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve kolluk kuvvetleri katıldı.

KOCAELİ - Kocaeli'de Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Vali Seddar Yavuz, vatandaşların ve çocukların Trafik Haftası'nı hediyelerle kutladı. Vali Yavuz, Kocaeli'nin trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Tüm illerde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı. Kocaeli'de Vali Seddar Yavuz ve trafik ekiplerinin katılımı ile Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklara hediyeler verildi. Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, 2020 yılına kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz yüzde 246 artış sağlanmış olup, Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır" dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz'un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı.

"Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır"

Trafik denetimlerinin 2020 yılına kıyasla 2021 yılında yüzde 246 artış gösterdiğini vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Hepinizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en az yüzde elli oranında azalttığı tartışmasız bilinen bir gerçektir. Valiliğimizin koordinasyonunda gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığı emniyet kemeri kullanımı alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla emniyet kemeri denetimlerimiz ve yaya önceliği denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. 2020 yılına kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz yüzde 246 artış sağlanmış olup, Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek ve yaralanmaları ortadan kaldırmak üzere tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu çerçevede el ilanları, reklam tabelaları ve sosyal medya mecraları valiliğimizin koordinasyonunda takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ARDAHAN - Çıldır İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram eşliğinde trafikte beş adım projesini vatandaşlara anlattı. Trafik kazalarından ki azalışa dikkat çeken Kaymakam Bayram, sürücüler kadar yayalarında dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Trafikte beş adım kuralını yayalar ile paylaşan Kaymakam Bayram, yaya geçişlerinin kullanımının öneminden bahsederek "Şuan tüm Türkiye de Valilerimiz Kaymakamlarımız trafikte beş adım projesini halk ile paylaşıyor. Vatandaşlarımızın yaya geçitlerini kullanmaları,görünür olmaları, trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve geçerken yola odaklanmasına dikkat çekiyoruz. Bu konuda özellikle gençlerimizin yürürken telefon kullanmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bir farkın dalık oluşturmak için Çıldır ilçemizdeki bir yaya geçit inde uygulama yaptık" dedi

BURDUR - Burdur'da 07-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosuyla, yaya güvenliğine yönelik yayalara bilgilendirme kampanyası yapıldı. Uygulamada caddede yaya yürüyen vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Trafik ekipleri sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi.

"Her şey insan sağlığı ve insan güvenliği için"

Etkinlikte katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş; "Bilgilendirme faaliyetimiz 5 aşamadan oluşuyor. Biz ilk olarak vatandaşlarımıza yaya yolunda ilerlemelerini tavsiye edeceğiz. İkincisi özellikle ışıklandırmanın yetersiz olduğu gece vakitlerinde görünür olmayı, araç ışığıyla seçilebilecek kıyafetleri giymelerini tavsiye edeceğiz. Trafik işaretlerini takip edip, trafik işaretlerine uymalarını, yaya geçidi kullanmalarını ve yoldayken hem şoförlerimizin hem yayalarımızın trafiğe odaklanmalarını söyleyecegiz. Her şey insan sağlığı ve insan güvenliği için. Şehirler, araçlar, trafik, devletin düzeni tamamen var oluş amacı insanın güvenliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere. Bunun için bugün yapacağımız faaliyetin yayalarımızın, yaya önceliği konusunda araçlarımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi için hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum." dedi.

Burdur şehir merkezinde yapılan bilgilendirme kampanyasına Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

SİVAS - Trafik Haftası kapsamında Sivas'ın bazı ilçelerinde programlar düzenlendi. Ülkemiz genelinde her yıl Mayıs Ayı'nın ilk Cumartesi günü karayolu trafik güvenliği günü, bu günü takip eden hafta ise karayolu trafik haftası olarak kutlanmaktadır. 07-13 Mayıs tarihleri arası trafik haftası olması sebebiyle ilçemizde Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemerek İlçe Jandarma komutanlığına bağlı trafik ekiplerince sürücülerin emniyet kemeri kullanma ve trafikte yayaların önceliğinin vurgusu yapılarak yayalar için 5 adımda güvenlik tedbiri kampanyasının tanıtımı için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 11: 00 de Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında sürücüler bilgilendirildi. Sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Programa Gemerek Emniyet Müdürü Komiser Eşref Kumlu, Gemerek ile Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Çözeli'de katıldı. Kontrol noktasında sürücülere konu hakkında bilgiler veren yetkililer sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Sivas'ın Gürün ilçesinde de ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma tarafından düzenlenen emniyet kemeri uygulamasında araçtaki çocuklar polis düdüğü büyüklere bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Ömer Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman da katıldı.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik' uygulamasına katılan Vali Yıldırım, ", "Yayayız, yayaysak her yerde yollara atlamayacağız. Özellikle trafiğin nasıl aktığına bakacağız. Araçlar bizim her istediğimiz yerde, istediğimiz gibi durmaz, duramaz da" dedi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 07-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen karayolu trafik haftası etkinlikleri ile ilgili 'Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik' çerçevesinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda uygulama yapıldı. Uygulamaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Uygulamada sürücülere ve vatandaşlar yaya geçidi önceliği hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Yayayız, yayaysak her yerde yollara atlamayacağız. Özellikle trafiğin nasıl aktığına bakacağız. Araçlar bizim her istediğimiz yerde, istediğimiz gibi durmaz, duramaz da. Onlarda zaten 'İşte bu yol bana ait. Ben bu yolda bana tanınan sürat içerisinde, hız geçebilirim' diyorlar. Eğer biz bunu bir şekilde tedbir edemezsek, her yerden yayalarımız yollardan geçmeye kalkarlarsa tabi ki istenilmeyen sonuçların doğması kaçınılmaz hale gelir. Yayaysak, yayalara ayrılmış yollardan devam edeceğiz. Buralardan geçtiğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Tabi ki sürücülerimizde yaya geçitlerinden her an geçilebileceğini düşünerek yaya geçitlerine yaklaştıklarında mutlaka yavaşlamaları gerekiyor. Bunlarda sürücülerimizin üzerine düşen görevlerden bir tanesidir" diye konuştu.

KIRŞEHİR - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Trafik Güvenliği Eylem Planı için yapılan 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganı ile hazırlanan program da yayalara tek tek kavşak noktasında yaya geçidi kullanımını anlattı.

Kırşehir'de 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşlara yaya geçitleri hakkında bilgiler verdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi kara yolunu kullanan tüm kullanıcılar için güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulması ve kazalardan kaynaklı mal-can kaybının en aza indirilmesi amacıyla da hafta içerisinde çeşitli etkinliklerde tertip edilecek. Bu kampanyada ki hedefimiz yayalar. Trafik kazalarından kaynaklı yaya ölümlerinin ve yayaların uğrayacakları mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla da bu konuda farklı kampanyalar düzenleyerek etkinlikler tertiplemiştik" dedi. Uygulamaya katılan vatandaşlar da, herkesin vicdanının kendi polisi olması gerektiğini söyleyerek, ekiplere teşekkür etti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Garnizon Komutanı Sadık Gülecen de katıldı.

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde '7-13 Mayıs Trafik Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücüler emniyet kemeri ve yaya geçidi hakkında uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ana temalı yeni bir kampanyayı ülke genelinde başlattı. Kaymakamlık önündeki yaya geçidinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla başlatılan bilgilendirme kampanyasına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma komutanı Yarbay Mehmet Demir, ilçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, emniyet ve jandarma personeli katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak karayolu trafik haftası ve karayolu trafik güvenliği günü 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasında Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Jandarma komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Süleyman Trak yaya geçidine çizgi boyaması yaparak, sürücülerle sohbet edip broşür dağıttılar.

Daha sonra yaya geçidinden geçerek yayalarla sohbet edip broşür dağıttılar.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi için uzun süredir çeşitli projeler yürüttüğünü ifade ederek, "Bunun sonuçlarını da tüm Türkiye'de görüyoruz. En son bilindiği üzere bayramdaki trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 61 oranında azılmıştır. Alınan tedbirler meyvesini veriyor. O tedbirlerden bir tanesi de yaya geçitleridir. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır. Araçlar buna uyacak, yayalara yönelik kazalarda önlenmiş olacaktır" dedi.