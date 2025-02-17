Lidya Pınar kimdir? Manifest grubu üyesi Lidya Pınar kaç yaşında, nereli?

Big5 Türkiye yarışmasındaki başarılı çıkışıyla dikkatleri üzerine toplayan Lidya Pınar, yayınlanan şarkılarının ardından grubun en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve dinamik performanslarıyla dikkat çeken Lidya Pınar'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki, Lidya Pınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manifest grubu Lidya Pınar'ın müzik kariyeri nasıl başladı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

LİDYA PINAR KİMDİR?

Lidya Pınar, Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest'in üyelerinden biridir. 21 yaşında olan genç sanatçı, Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Lidya Pınar kaç yaşında

Müzik ve sahne sanatlarına duyduğu ilgiyle öne çıkan Lidya Pınar, özellikle Big5 Türkiye yarışmasında gösterdiği performanslarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış ve büyük beğeni toplamıştır.

Lidya Pınar

LİDYA PINAR KİMİN KIZI?

Lidya Pınar'ın, "Dağ" ve "Börü" filmlerinden tanınan oyuncu Ahmet Pınar'ın kızı olduğu bilinmektedir.

Lidya Pınar kimdir