LGS taban puanları 2025! LGS taban puanları açıklandı mı? LGS taban puanları 2025 nasıl öğrenilir?

Lise puanları kaç oldu? sorusu özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan adaylar tarafından yoğun şekilde soruluyor. LGS taban puanları 2025 EBA ve MEB platformlarında erişime açıldı. Hangi liseye hangi puanla girileceği artık netlik kazandı. LGS taban puanları 2025 listesi sayesinde öğrenciler, hem kendi yüzdelik dilimlerini hem de hedefledikleri liselerin geçen yılki yerleştirme verilerini karşılaştırarak tercihlerini daha bilinçli yapabilecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illere ait en güncel taban puanlar…

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, Türkiye genelindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu. Bu liste, LGS taban puanları 2025 kapsamında tüm Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri için detaylı bilgileri içeriyor.

LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılmış şekilde sunuldu.

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öne çıkan diğer okullar arasında.

İzmir'de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında yer aldı. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi gördü.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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