LGS SONUÇLARI SORGULAMA (sonuc.meb.gov.tr) | LGS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, 2 Haziran Pazar günü yapılan 2024 LGS sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü açıkladı. Bugün itibarıyla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "sonuc.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. LGS sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu.

LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

LGS TERCİHLERİNİ NASIL YAPABİLİRİM?

2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı için sonuç maratonu sona erdi. Yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2024LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ