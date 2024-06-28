Üye Girişi
Haberler

LGS SONUÇLARI SORGULAMA (sonuc.meb.gov.tr) | LGS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 LGS sonuçları, MEB tarafından sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca MEB, öğrencilerin tercih sürecinde yardımcı olması için tercih kılavuzunu da yayınladı. LGS sonuçları açıklandı mı? LGS taban puanları, yüzdelik dilimi ve kaç tercih hakkı olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler LGS sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, 2 Haziran Pazar günü yapılan 2024 LGS sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü açıkladı. Bugün itibarıyla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "sonuc.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. LGS sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu.

LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAM (sonuc.meb.gov.tr) | LGS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

LGS TERCİHLERİNİ NASIL YAPABİLİRİM?

2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı için sonuç maratonu sona erdi. Yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI SORGULAMAM (sonuc.meb.gov.tr) | LGS sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? MEB tercih kılavuzu yayınlandı!

2024LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı LGS Sonuçları LGS Tercih LGS Gündem Eğitim Haberler

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

 Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakmadan Geçme

Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor? Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? ''Başardık'' tweetini neden attı? DENİZLİ LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? DENİZLİ DE liseler kaç puanla alıyor? GAZİANTEP LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? GAZİANTEP'DE liseler kaç puanla alıyor? ADANA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Adana'da liseler kaç puanla alıyor? HATAY LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Hatay'da liseler kaç puanla alıyor? ANTALYA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Antalya'da liseler kaç puanla alıyor? ANKARA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Ankara'da liseler kaç puanla alıyor? BURSA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Bursa'da liseler kaç puanla alıyor? İSTANBUL LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İstanbul'da liseler kaç puanla alıyor? İZMİR LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İzmir'de liseler kaç puanla alıyor?
CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title