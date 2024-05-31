LGS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran Pazar otobüs, metro, Metrobüs ve vapurlar bedava mı?

2024 Lgs, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. LGS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündeme gelirken İBB'den müjdeli haber geldi. Liselere Geçiş Sistemi'ne girecek olan öğrencilere otobüs, metro, Metrobüs ve vapurlar bedava mı? merak ediliyor. LGS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

LGS SINAVINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, "İstanbul'da 2 Haziran pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve öğretim görevlileri yararlanabilecek. Toplu ulaşıma ek seferler koyan İBB, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de önlemler alacak. İBB Zabıta Daire Başkanlığı gürültü şikayetlerine müdahale edecek.İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak." paylaşımında bulundu.

2 HAZİRAN PAZAR İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma araçları, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ve YDUS sınavlarına katılacaklar için ücretsiz hizmet verecek. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım imkanı, sınav başlangıcından 2 saat önce başlayıp, sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu bozacak faaliyetlerden kaçınmak amacıyla tüm şantiyelerde sessizliği sağlayacak. İBB birimleri, sınav saatlerinde dikkat dağıtıcı hiçbir çalışma yapılmaması için iş programlarını sınav saatlerine göre düzenleyecek.

Ayrıca, İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görevde olacak. Sınav yapılan okulların çevresinde dilencilik, seyyar satıcılık ve işgal gibi olumsuzlukları önlemek için ekipler hazır bulunacak ve fabrika, oto yıkama, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerine müdahale edilecek.

EK SEFERLERLER DÜZENLENECEK

İETT, Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplamda 114 ek sefer planladı. Ayrıca, ihtiyaç duyulabilecek ek seferler için de önlem alınacak.

Şehir Hatları, normal seferlerin yanı sıra 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı ek seferler olacaktır.