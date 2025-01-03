Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik?

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı, caminin küçük ve dar olduğunun anlaşılması üzerine Levent Barboras Hayrettin Paşa Camii'ne alındı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)

LEVENT BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ NEREDE?

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi.

Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Ferdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek.

Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.

Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cami adresi: Büyükdere Caddesi, Levent Caddesi, Hacı Adil Caddesi ile Karanfil Caddesi üzerinde, Çayırçimen Sokağı'nın kesiştiği noktada yer alan yeni tarihli bir camidir.

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Camiye Mecidiyeköy'den 34G - 34AS - 34BZ hatları ve dolmuşlarla gidilebiliyor.

LEVENT BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ HAKKINDA

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade edildi.

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Büyük Çamlıca Camii'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojinin kullanıldığı camide, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli malzemeler yer alıyor.

Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı.

Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi.

Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunuyor.

Cami akustiğinde Mimar Sinan tekniği

Caminin akustiğinde ise Mimar Sinan'ın buluşu kullandı. Akustik için kubbenin akustiğinde 242 delik açılarak, ses mühendislerinin tavsiyesiyle kimyasallarla dolduruldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin "deniz" temalı mavi renkli halıları özel olarak Manisa'da yaptırıldı.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yapımı da tamamlandı. Cami için 13 metre yüksekliğinde mihrap tasarlandı. Mihrabın yüzeyine Bakara Suresi 149. ayet-i kerimesi yazıldı.

Camiye, Allah'ın isimleri olan Esmaül Hüsna'ya atıfta bulunmak için "dalga" formundaki ana avizeye 99 fanus takıldı. Bu sayede caminin kubbelerindeki tezyinatlar daha görülür hale getirildi.

Caminin içerisindeki kapıların montajı da tamamlanırken 13 metre boyunda, 5 metre 90 santimetre eninde ana kapı girişe takıldı. Kapı, Selçuklu desenli Rumi bezemeli kündekari tekniğiyle yapıldı.

Ana kuşak yazında, Rahman Suresi

Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin halısının serilerek ibadete hazır hale getirildiğini söyledi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin en belirgin özelliğinin ismi olduğunu dile getiren Külünk, caminin özelliklerine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Camimizin bulunduğu yer İstanbul'umuzun Beşiktaş ilçesinin Levent semti. Burası Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanı. Bu yüzden burasının ismi Levent. Temel atma merasimimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mız buranın ismini Barbaros Hayrettin Paşa Cami diye ilan edince, ondan sonraki süreçte projemizin tamamını Barbaros Hayrettin, yaptığı işler, deniz ve bunlarla ilgili detayları ön plana çıkarıcı bir çalışma yaptık. Ortaya tematik cami diyebileceğimiz bir eser meydana getirmeye gayret ettik. Üzerinde durduğumuz halımızın, okyanus yosunu diyebileceğimiz ve deniz dalgalarını hatırlatan bir desen var."

Avizenin, okyanus dalgasının iz düşümü ve üzerinde 99 tane fanusun olduğunu anlatan Külünk, şunları kaydetti:

"Ana kubbe yazımızı, bir gemi dümeninin içerisine yazdık nano teknolojiyle. Tam göbeğinde 16 köşeli kutup yıldızı var. Camimizin ana kuşak yazısına, Rahman Suresi'nin tamamını yazdık. Fakat Nuruosmaniye Camii'den sonra yapılan en önemli örneklerden birisi yazımız konkav. Yani eğik bir yazı. Çok zor bir çalışmayla meydana gelen bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Bir başka özellik mihrabımız. 700 sene sonra yani 1300'lü yıllarda yapılan bir örnekten yola çıkarak bugüne geldik. 80 bin parça çininin, yaklaşık 1,5 sene süren projelendirme, tasarım, imalat ve uygulamadan sonra meydana gelen bir projedir. "

600 metrekare çini

Camide 600 metrekarelik alanda yer alan çinilerin, UNESCO tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Mehmet Gürsoy'un çizimleriyle meydana getirildiğini aktaran Külünk, çini çalışmalarının çok modern ancak klasik desen ve motifler kullanılarak, sadece Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne özel olarak hazırlandığını söyledi.

Vitraylarda ve pencerelerde, denize ait unsurların dikkati çekeceğini ifade eden Külünk, minarelerin külahının dibinde bile martı desenlerinin yer aldığını anlattı.

Külünk, Hacı Mehmet Güner'in koordinatörlüğünde yaklaşık 20 kişilik teknik ekibin ve her gün 150-200 kişilik insan gücünün, onlarca atölyenin cami için çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

"En önemli örnek usta Sinan'dır"

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin klasik bir eser olduğunu vurgulayan Külünk, "Klasik eser yapıyorsanız önünüzdeki en önemli örnek usta Sinan'dır. Biz de usta Sinan'ın yolundan giderek ama onun yaptığı işleri kopya ederek değil, cami mimarisine getirdiği oranları dikkate alarak bir çalışma yapmaya gayret ettik. Başardık diyebiliyoruz. Yarın cemaatiyle buluştuğunda neticeyi görmüş olacağız." diye konuştu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurgulayan Külünk, "Çünkü Yıldız Hamidiye Camii'nden Sarıyer Büyükdere arasında, ana arterde cami yok. İçeride camiler var, yerel ihtiyaçları karşılamak anlamında. Bulunduğumuz mevki iş merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin karşısında. Buralara yerli, yabancı birçok insan gelmekte. Bölgede çok ciddi anlamda bir ibadethane ihtiyacı olduğu biliniyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dikkate aldı ve bu talimatı vererek, caminin yapılmasının başlangıcını yapmış oldu." ifadelerini kullandı.