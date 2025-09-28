Kütahya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Eylül Kütahya'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Kütahya'da sabah saatlerinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem, kent genelinde geniş bir alanda hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Biraz önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıyarak konuyu kısa sürede gündemin ilk sırasına taşıdı. Yaşanan sarsıntı, özellikle Kütahya merkez ve çevre ilçelerde tedirginliğe yol açtı. Peki, 28 Eylül 2025'te Kütahya'da nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri kamuoyuyla paylaştı. 28 Eylül sabahı saat 07.45 civarında Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli olduğu belirtilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.









KÜYAHYA'DA AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen bu sarsıntının ardından, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahaya yönlendirilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun," ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm ilçelerimizde ve kırsal bölgelerde taramalar sürüyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde."

AFAD ve Kandilli'den Deprem Listeleri Anlık Yayınlanıyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sismik hareketleri anlık olarak takip etmekte ve kamuoyuna sunmaktadır. Depremi hisseden vatandaşlar, resmi siteler üzerinden güncel verileri kontrol edebilir. Kütahya'da yaşanan bu sarsıntı da listelere eklenmiş durumda.