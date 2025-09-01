Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman dizisi sezon finaliyle izleyicilerinden yoğun ilgi gördü ve yeni bölümler için sabırsızlık başladı. Dizinin hayranları, yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını büyük merakla bekliyor. Sezon finalinin ardından ortaya çıkan soru şu: Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Yapım ekibinden gelecek resmi duyurular takip edilirken, dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyicilerin heyecanını artırıyor. Bozdağ Film yapımcılığında ekranlara gelen dizi, 6. sezonunu 4 Haziran 2025'te 194. bölümle tamamlayarak sezon finali yapmıştı. Önceki sezonların yayın takvimine bakıldığında, Kuruluş Osman 7. sezonun Ekim 2025 civarında başlaması bekleniyor. Ancak, yapımcılar ve kanal tarafından henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SEZON FİNALİNE GİRDİ?

Kuruluş Osman dizisi, 6. sezonunun final bölümünü 4 Haziran 2025 tarihinde yayınlayarak sezon finaline girdi. Bu önemli bölümle birlikte dizinin heyecan dolu serüveni bir süreliğine ara vermiş oldu. Yayınlanan sezon finali, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şimdi tüm gözler, Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihine çevrilmiş durumda. Hayranlar, dizinin Ekim 2025 civarında başlayacağı tahmin edilen 7. sezonunu sabırsızlıkla bekliyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman sezon finali bölümü, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bölümde Osman Bey ve beyliği için verilen mücadeleler doruk noktaya ulaştı. Düşmanların saldırıları artarken, Osman Bey stratejik hamlelerle karşı koydu. Aynı zamanda dostlar arasında duygusal vedalar ve sürpriz gelişmeler yaşandı. Aile içindeki gerilimler ve ihanetler gün yüzüne çıktı. Sezon finali, yeni sezona dair merakı artıran heyecanlı bir sahneyle sona erdi. Bu bölüm, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kuruluş Osman dizisi, her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı bu gün ve saat, dizinin sadık takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Hafta ortasında yayınlanan Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Çarşamba akşamlarının en çok izlenen programlarından biri haline geldi. Dizinin yeni bölümleri genellikle bu zaman diliminde ekrana geliyor ve izleyiciler, haftanın stresini Osman Bey'in mücadeleleriyle atıyor. ATV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, bu yayın programıyla da reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.