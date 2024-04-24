Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki!

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!"

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar. Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır? Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?

Öte yanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun onları bekleyen Ulcay tehlikesine karşı nasıl mücadele edeceklerdir? Mehmet, Yakup Bey'lerin esaretini bitirmesi için Ulcay'la anlaşır. Ulcay'ın onları kurtarma planı nedir? Ahmet'in mezarına gitmekte olan Osman Bey'i nasıl bir tehlike beklemektedir?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bizler yaşadığı onca zorluğun üstesinden gelen Resulullah'ın ümmetiyiz!"

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.