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Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor?

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Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatilinin bitiş tarihi ve mesainin başlangıç tarihi merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu ve mesainin ne zaman başlayacağı konularında detaylı bilgi alınabilir.

Bayram tatili 2024 yılı için yaklaşıyor. Milyonların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yanıt buldu. 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili uzatılarak, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı. Tatil, kamu kurumları için 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor?İşte, Kurban Bayramı tatilinin tarihleri ve detayları...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram tatiline ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan, "Bayram tatiliyle ilgili kararımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın sonrasındaki iki günü de idari izin kapsamına aldık. Böylece perşembe ve cuma günlerini de ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sunmuş oluyoruz," dedi.

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı, 16, 17, 18 ve 19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba) günlerine denk geliyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu sebeple, bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler artmıştı.

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Alınan karar doğrultusunda, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olarak belirlendi. Bu şekilde, hafta sonlarıyla birleştirildiğinde Kurban Bayramı tatili toplamda 9 gün sürecek. Kamuda mesai ise 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, mesai ne zaman başlıyor?

İşte 2024 Kurban Bayramı tatil günlerinin ayrıntıları:

  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe Günü
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. Gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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