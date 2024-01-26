Anne ve baba adaylarının sıklıkla araştırdığı konu kuranda geçen erkek isimleri nelerdir ve dini erkek isimleri nedir soruları olmuştur. Yeni doğacak olan erkek çocuğuna anne ve babaları kuranda geçen erkek isimleri nelerdir diye araştırıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen en anlamlı erkek isimleri ve Kuranda geçen anlamlı güzel erkek isimlerini anne ve baba adayları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de geçen dini erkek isimleri nedir? Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir? Kuranda geçen anlamlı erkek isimleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

ADEM : İlk yaratılan insan olarak Kuran'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

AHMET : Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

AZİM : Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli

AHLAS : Temiz yürekli, iyi kimse

ARAF : Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.

AKİF : İbadet etmek anlamına gelir.

ABDİ : Kulluk ve itaat eden

ABDULLAH : Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

AHAD : İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

ALİM : Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.

AFİL : Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

B

BAKİ : Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

BEYDA : Kurak bir yer anlamına gelir.

BERK : Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerden biridir.

BATIN : Allah'ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

BURAK : Peygamber efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

BERKA: Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.

BÜKRE- BUKRA : Erken, Sabah, sabah vakti.

BUĞRA : Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

BENAN : Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.

C

CEMİL : Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah'ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.

CABBAR : Kur'an'da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

CELİL : Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.

CUDİ : İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

CİHAD : Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

D

DEHRİ : İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

DAFİ : Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.

DİYAR : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

DAVUT-DAVUD : Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

E

EKMEL : En eksiksiz, en uygun olan.

EMİN : Emniyete olan, korkusuz.

EBRAR : İyi, özü sözü doğru olan, dindar

EZEL : Başlangıcı olmayan

EYÜP : Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

ECİR : Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

ETKA : Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.

EBED : Kur'an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

EBU : Kur'an'da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

EFNAN : Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.

EKREM : Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

F

FETTAH : Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

FURKAN : Kur'an'ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

FATİH : Allah'ın sıfatlarından biridir.

FUAD : Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

H

HAKKI : Kur'an'da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.

HALİD : Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

HAMDİ : Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.

HALİS : Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

HAYRİ : Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

HAKİM : Allah'ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur'an'da birçok surette yer almaktadır.

HAFIZ : Hem erkek hem kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.

HATEM : Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

İ

İHSAN : Bağışlanma anlamına gelmektedir.

İDRİS : Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İLYAS : Kur'an'da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

İBRAHİM : Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İSA : Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İSHAK : Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.

İSMAİL : Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

K

KAZIM : Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

KADİR : Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

KADER : Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

KAMER : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

KAİM : Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

KAHHAR : Allah'ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

KAVİ : Allah'ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

KARUN : Kur'an'da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.

M

MUHAMMED : Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

MUSA : Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kuranda birçok yerde geçmektedir.

MALİK : Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

MUSTAFA : Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

MAVERA : Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

MELİK : Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.

MEMATİ : İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

MÜRSELİN : Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

MÜCAHİD : Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

N

NEZİR : Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

NURİ : Nura ait, nurla ilgili demektir.

NACİ : Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

NECATİ : Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

NEHAR : Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

NEZİR : Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

NADİ : Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

NASIR : Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

R

REŞAD : Doğru ve hak yolunda yürüme.

RESUL : Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

RAUF : Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah'ın isimlerindendir.

RIDVAN : Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

RAFET : Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

RACİ : Dönen, geri gelen, rica eden

S

SELİM : Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

SEFER : Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek

SÜLEYMAN : Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut'un oğludur.

SABRİ : Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

SEVA : Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Ş

ŞUAYİP : Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

ŞAKİR : Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

ŞÜHEDA : Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

T

TARIK : Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

TAHA : Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

TALİP : Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.

TUĞYAN : Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

U

UFUK : Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

ÜZEYİR : Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

V

VELİ : Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y

YUNUS : Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

YASİN : Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

YAHYA : Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

YAKUP : Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Z

ZÜMER : Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.

ZAKİR : Zikreden, zikredici demektir.

ZAHİT-ZAHİD : Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.