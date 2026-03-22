Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Güncelleme:
Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak ise olayda kullanılan çakarlı aracın kendisine ait olduğu öne sürülen baba Bilal Kadayıfçıoğlu ile ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da gözaltında olduğu öğrenildi.

İstanbul Ümraniye'de yaşanan ve Türkiye'yi derinden etkileyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Son olarak, Kundakçı'yı hayattan koparan silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası armatör Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. tv100'ün aktardığına göre, olayda kullanılan çakarlı aracın kendisine ait olduğu öne sürülen Bilal Kadayıfçıoğlu'nun yanı sıra ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ismi soruşturmaya karıştı. Gözaltına alınan Yıldızhan'ın olayın ve soruşturmanın neresinde olduğu henüz bilinmiyor.

ANNE VE KIZ HAKKINDA "AZMETTİRME" İDDİASI

Cinayete ilişkin soruşturma genişletilirken gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu da yer aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; cinayet masası ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayet sırasında olay yerinde arabanın içinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında "cinayete azmettirme" iddiaları soruşturulmaya başlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayda silah kullanan kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Olay sonrası yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen Kadayıfçıoğlu, dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

ASIL HEDEF CANBAY'DI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırının hedefinde kamuoyunda "Canbay" ismiyle bilinen ünlü rapçi Vahap Canbay'ın bulunduğu, ancak açılan ateş sonucu araçta bulunan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı operasyonda M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken olayın tüm bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sneijder'den ırkçılık iddiaları sonrası Liverpool'a zehir zemberek sözler

Irkçılık iddiaları sonrası zehir zemberek sözler
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Kariyerinin geri kalanını derinden sarsacak büyük tehlike
Sneijder'den ırkçılık iddiaları sonrası Liverpool'a zehir zemberek sözler

Irkçılık iddiaları sonrası zehir zemberek sözler
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var