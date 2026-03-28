Bank of America, Epstein davasında uzlaşmaya gitti: 72,5 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America, Cuma günü açıklanan mahkeme kayıtlarına göre, Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ve insan ticareti faaliyetlerinin finansal sistem üzerinden kolaylaştırıldığı iddiasıyla mağdur kadınlar tarafından açılan davada uzlaşmaya gitti. Banka, 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek yargılamadan kurtulurken, yöneltilen suçlamaları reddetmeyi sürdürdü.

ABD'nin en büyük ikinci bankası,Bank of America, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak açılan toplu davada uzlaşmaya vardı. Banka, mağdurlara toplam 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

CİNSEL İSTİSMARI KOLAYLAŞTIRMA İDDİASI

Reuters'in haberine göre, ABD'nin New York kentinde görülen federal davada, Epstein'ın cinsel istismar ve insan ticareti faaliyetlerinin finansal sistem üzerinden kolaylaştırıldığı iddia edildi. Davacılar, Bank of America'nın Epstein ile iş ilişkisini sürdürerek bazı işlemlerine göz yumduğunu öne sürdü.

"İŞLEM AKIŞINA MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Dava dosyasında, bankanın şüpheli finansal hareketlere rağmen gerekli önlemleri almadığı ve Epstein'ın hesapları üzerinden yapılan işlemleri yeterince denetlemediği iddiaları yer aldı.

72,5 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Taraflar arasında varılan uzlaşma kapsamında Bank of America, mağdurlara 72,5 milyon dolar ödeyecek.Uzlaşmaya rağmen herhangi bir suçu kabul etmeyen banka böylece yargılamadan kurtuldu.

EPSTEİN BAĞLANTILI DAVALAR SÜRÜYOR

Jeffrey Epstein'ın 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından, onunla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik davalar devam ediyor. Daha önce de bazı büyük finans kuruluşları benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve yüksek tutarlı uzlaşmalar yapmıştı. Uzlaşmalar kapsamında JPMorgan 290 milyon dolar, Deutsche Bank mağdurlara 75 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Elif Yeşil
