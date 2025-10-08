KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 A Grubu KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

2025 KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan binlerce aday tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sorgulama platformunu sık sık ziyaret ederek "KPSS sonuçları açıklandı mı?" ve "Sonuçlar ne zaman duyurulacak?" sorularının yanıtını arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS Lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı günü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sınav sonuçlarının 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Bu tarihten itibaren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih ve atama süreçlerine ilişkin planlamalarına başlayabilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr

adresinden duyurulacaktır. Sonuçlar erişime açıldığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. ÖSYM, sonuçları yalnızca dijital ortamda paylaşmakta ve adaylara fiziki belge göndermemektedir. Bu nedenle, sonuç açıklanma gününde siteye yoğun erişim yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Adaylar, sonuç ekranında genel puanlarının yanı sıra, sınavdaki doğru-yanlış sayıları ve KPSS'nin farklı puan türlerine göre aldıkları puanları da detaylı şekilde inceleyebilir. Bu bilgiler, tercih ve atama aşamalarında büyük önem taşır.

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş Yapın: Tarayıcınızdan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranızı Girin: Açılan sayfadaki ilgili alana T.C. kimlik numaranızı yazın.

Aday Şifrenizi Girin: ÖSYM Aday İşlemleri sisteminde kullandığınız şifrenizi yazın. (Şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi unuttum" seçeneği ile yeni şifre oluşturabilirsiniz.)

Sınavı Seçin: Açılan listeden "KPSS 2025 Lisans" sınavını seçin.

Sonuçlarınızı İnceleyin: Karşınıza çıkan sayfada sınav puanınız, testlerdeki doğru ve yanlış sayılarınız ile P3, P10, P121 gibi farklı puan türlerine ait sonuçlarınızı detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.