KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kpss ön lisans sonuçlarının açıklanacağı saat genellikle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 2024 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanma tarihi ve saati için adaylar tarafından araştırılıyor. Genellikle sonuçlar, sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sınavının sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Eylül 2024 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.

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