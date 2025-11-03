Koray Aydın, Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol alan, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve sonrasında İyi Parti'deki çalışmalarıyla bilinen önemli bir isimdir. Siyasi kariyerindeki deneyimi, bakanlık görevleri ve parti içi liderlik mücadeleleriyle Türkiye siyasetinin önemli figürlerinden biri olmuştur. Peki, Koray Aydın kimdir? Koray Aydın kaç yaşında, nereli, hangi partili? Detaylar haberimizde...

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti nedeniyle çocukluk yıllarını Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçirmiştir. Eğitim hayatına, farklı illerdeki okullarda devam eden Aydın, 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Erken yaşta siyasete ilgi duyan Koray Aydın, 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon Gençlik Kolları'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış, kısa sürede başkanlığa yükselmiştir. 1977 Türkiye genel seçimlerinde aktif olarak görev almış ve genç yaşına rağmen önemli siyasi tecrübeler kazanmıştır.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından siyasi yasaklar kalktıktan sonra, 1985 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında aktif rol oynamıştır. Burada MYK Üyesi, Genel Muhasip Yardımcısı ve daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1991'de ilk kez TBMM'ye Trabzon milletvekili olarak giren Aydın, 1995 yılına kadar Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak hizmet vermiştir.

KORAY AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca gençlik yıllarından itibaren aktif olarak siyasetin içinde bulunmuş ve Türkiye'deki milliyetçi siyasi hareketin önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

KORAY AYDIN NERELİ?

Koray Aydın, Karadeniz bölgesinin önemli şehirlerinden Trabzon doğumludur. Ancak babasının memuriyet görevleri sebebiyle eğitim hayatının bir kısmını Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamlamıştır. Trabzon kökeni, onun siyasetteki tabanını ve bölgesel etkisini güçlendirmiştir. Karadenizli kökeni, özellikle milliyetçi hareket içindeki kimliği ve siyaset tarzında da kendini göstermektedir.

KORAY AYDIN HANGİ PARTİLİ?

Koray Aydın'ın siyasi hayatı, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti ile yakından ilişkilidir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dönemi

Aydın, uzun yıllar MHP'de çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 1995 Türkiye genel seçimleri sonrası MHP Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş ve Alparslan Türkeş'in vefatına kadar partinin en yakın isimlerinden biri olmuştur. 1999 yılında Ankara milletvekili olarak TBMM'ye giren Aydın, aynı dönemde DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev almıştır. Bu dönemde 1999 Düzce ve İzmit depremleri sonrası prefabrik ve kalıcı konut projeleri ile dikkat çekmiştir.

2011 seçimlerinde tekrar TBMM'ye Trabzon milletvekili olarak giren Aydın, MHP Genel Başkanlığı için 2012'de Devlet Bahçeli'ye rakip olarak yarışmış, parti içi muhalefetin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

İYİ Parti Dönemi

Koray Aydın, MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Genel Başkan Yardımcısı, Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı unvanlarıyla görev almıştır. 28. dönemde Ankara milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine getirilmiştir. Daha sonra İYİ Parti'den istifa etmiştir.