Konya okullar tatil mi SON DAKİKA? 20 Mart Perşembe Konya okul yok mu (Konya Valiliği Açıklaması)!

Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Konya okullar tatil mi SON DAKİKA? 20 Mart Perşembe Konya okul yok mu?

20 MART PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

SİVAS

Sivas'ta Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA

Konya'nın bazı ilçelerinde Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

METEOROLOİ UYARDI

Erzurum ve Elazığ'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da, 20.03.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ'da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İç Kesimler ile Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Kısa süreli Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde 90-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de (Konya-Samsun) rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Soğuk Hava Geliyor! Zirai Don Hadisesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında 20.03.2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Perşembe, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat!

20.03.2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'da güney yönlerden; 20.03.2025 Perşembe günü Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KONYA HAVA DURUMU:



KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği duyurusu:

Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine

Sarayönü

Altınekin

Hadim

Taşkent

Seydişehir

Bozkır

Güneysınır

Halkapınar

Derbent

Emirgazi

Doğanhisar

Derebucak

Hüyük

İlçelerimizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile

20 Mart 2025 Perşembe günü ilçelerimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine;

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına,

Ayrıca;

Selçuklu ilçemiz:

Tepekent,

Yukarıpınarbaşı,

Aşağıpınarbaşı,

Başarakavak,

Sızma,

Güvenç mahalleleri ile

Karatay İlçemiz:

Kızören

Yenikent

Yağlıbayat

Mahallelerinde bulunan okullarımızda 20.03.2025 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine;

Hayıroğlu Mahallemizdeki okullarda ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Cihanbeyli ilçemizde, 20.03.2025 Perşembe günü ilçe merkezi hariç tüm kademedeki okullarımız ve taşımalı eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Meram İlçemizin yüksek rakımlı 18 kırsal mahallesindeki okullarda 20.03.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ahırlı ilçemizde, elverişsiz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine;

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile ve engeli bulunan memur ve diğer kamu görevlilerimizin 1 (bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.