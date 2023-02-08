Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Yolların da büyük hasar aldığı yıkımın ardından vatandaşlar Konya- Aksaray yolu açık mı? Konya- Aksaray yolu kapatıldı mı? sorularını araştırdı.

Konya- Aksaray yolu açık mı? sorusu aratılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. 37 bin 11 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama motorlarında ise Konya- Aksaray yolu açık mı? Konya- Aksaray yolu kapatıldı mı? soruları aratıldı.

KONYA- AKSARAY YOLU AÇIK MI?

Konya- Aksaray yolunun açık olduğu bilgisi bulunuyor.