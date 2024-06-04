Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Karpuz, %95'i sudan oluşan bir meyve olup hem sağlıklı hem de kilo vermeye yardımcıdır. 150 gram karpuz yaklaşık 45 kalori içerir ve aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacının %20'sini karşılar. Karpuz peynir ikilisi, kan şekerini dengeleyerek uzun süreli tokluk sağlar ve açlık hissini bastırabilir. Karpuz ve peynir ikilisi, öğlen ve akşam öğünlerinde de tercih edilebilir. Ekmek tüketimi ise kesinlikle tam buğday ekmeğiyle sınırlı olmalıdır. İki haftada fazla kilolarınızdan kurtulmak için bu diyeti uygulayabilirsiniz.

KARPUZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Karpuz diyeti, hızlı kilo verme amacıyla uygulanan bir diyet yöntemidir. İşte karpuz diyetinin nasıl yapıldığına dair bazı bilgiler:

Diyet Süresi : Karpuz diyeti yaklaşık bir hafta boyunca uygulanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Her gün yarım saat yürüyüş yapmak ve bol bol su içmek, kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Tuz, şeker, yağlı yiyecekler ve hamur işleri gibi gıdalardan kaçınılmalıdır.

Öğün atlamamak ve diyet planına sadık kalmak önemlidir.

1 Haftalık Karpuz Diyeti Beslenme Listesi:

1. Gün:

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : 1 dilim karpuz

Akşam : 1 porsiyon tavuk göğsü, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 dilim karpuz

2. Gün:

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 5 adet ceviz veya fındık

Öğle : 1 dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Akşam : 1 porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk eti, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir

3. Gün :

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : 1 porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Akşam : 1 kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış sebzeler

Ara öğün : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

4. Gün :

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : Çok az yağ ile pişirilmiş mantar, yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Bu diyeti uygularken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.