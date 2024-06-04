Üye Girişi
Haberler

Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karpuz peynir diyeti, yaz aylarında kilo vermek veya formunu korumak isteyen kişiler tarafından sıklıkla uygulanan bir beslenme programıdır. Bu diyet, kısa süre içinde yağ yakımını ve incelmeyi hedefler. İşte karpuz diyeti nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

Karpuz, %95'i sudan oluşan bir meyve olup hem sağlıklı hem de kilo vermeye yardımcıdır. 150 gram karpuz yaklaşık 45 kalori içerir ve aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacının %20'sini karşılar. Karpuz peynir ikilisi, kan şekerini dengeleyerek uzun süreli tokluk sağlar ve açlık hissini bastırabilir. Karpuz ve peynir ikilisi, öğlen ve akşam öğünlerinde de tercih edilebilir. Ekmek tüketimi ise kesinlikle tam buğday ekmeğiyle sınırlı olmalıdır. İki haftada fazla kilolarınızdan kurtulmak için bu diyeti uygulayabilirsiniz.

KARPUZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Karpuz diyeti, hızlı kilo verme amacıyla uygulanan bir diyet yöntemidir. İşte karpuz diyetinin nasıl yapıldığına dair bazı bilgiler:

Diyet Süresi : Karpuz diyeti yaklaşık bir hafta boyunca uygulanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Her gün yarım saat yürüyüş yapmak ve bol bol su içmek, kilo verme sürecini hızlandırabilir.
  • Tuz, şeker, yağlı yiyecekler ve hamur işleri gibi gıdalardan kaçınılmalıdır.
  • Öğün atlamamak ve diyet planına sadık kalmak önemlidir.

1 Haftalık Karpuz Diyeti Beslenme Listesi:

Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

1. Gün:

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : 1 dilim karpuz

Akşam : 1 porsiyon tavuk göğsü, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 dilim karpuz

Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

2. Gün:

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 5 adet ceviz veya fındık

Öğle : 1 dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Akşam : 1 porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk eti, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir

Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

3. Gün :

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : 1 porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Akşam : 1 kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış sebzeler

Ara öğün : 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır?

4. Gün :

Kahvaltı : 1 dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün : 1 kase yağsız yoğurt

Öğle : Çok az yağ ile pişirilmiş mantar, yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Bu diyeti uygularken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Diyetisyen Karpuzlu Gündem Sağlık Yaşam Haberler

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti

Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title