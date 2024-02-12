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Kocaeli'nde vefanın adı; Sağlıkkent Konutları

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi döneminde salgına karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına verdiği konut sözünü tuttu. Sağlıkkent Konutları hak sahiplerine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2021 yılında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, pandemi döneminde özveriyle görev yapan; evinden, ailesinden ve sevdiklerinden feragat eden, vatandaşları sağlıklarına kavuşturmak uğruna kendi canlarını hiçe sayan sağlık emekçilerine söz vermiş ve Sağlıkkent Konutlarının temeli, 2021 yılının ekim ayında, 'Şifa Veren Ellere Vefa' sloganıyla atılmıştı.

En İdeal Koşullarda

Kocaeli'de ikamet eden; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçelerdeki sağlık müdürlüklerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ve adına kayıtlı konut bulunmayan her kademedeki sağlık çalışanı ile engelli vatandaşları kapsayan proje, sağlık neferlerinin gerek ekonomik gerekse sosyal imkânlar açısından en ideal koşullarla ev sahibi olabilmesi amacıyla hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ve kura ile belirlenen konutlar hak sahiplerine teslim edildi.Kocaeli, bu projeyle sağlık alanındaki özverisini ve sağlık çalışanlarına vefasını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Kocaeli'nde vefanın adı; Sağlıkkent Konutları

13 Blok 502 Konut

Yatay şehircilik ve insanı esas alan mimari anlayışla şekillenen proje, Kartepe Kent Meydanı'nın yanındaki 36 bin 93 metrekarelik alan üzerine 1+1, 2,+1, 3+1, zemin +4 kat olmak üzere 13 blok 502 daire, 20 dükkan olarak inşa edildi. Proje alanının 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan yaklaşık bin metrekaresi spor ve çocuk oyun alanları,15 bin 36 metrekaresi de yol ve otoparklara ayrıldı. Proje içerisindeki yeşil alanlar, açık hava spor aletleri, basketbol sahası, oturma grupları, çocuk oyun alanları, açık otopark ve elektrikli araç şarj istasyonları Sağlıkkent sakinlerinin konforlu ve keyifli yaşam sürmeleri için planlandı.

Kocaeli'nde vefanın adı; Sağlıkkent Konutları

Depreme Dayanıklı
Güvenli Konutlar

Kentin en prestijli konut projelerinden biri olarak gösterilen Sağlıkkent Konutları, inşaat kalitesiyle de fark yarattı. Çevre dostu bir bakış açısıyla blok bazında merkezi ısıtma sistemi kullanılarak iklimlendirilecek olan dairelerde, konut sahiplerikalorimetre ile tükettiği ısı kadar ödeme yapabilecek. Modern yaşamın tüm gereksinimlerine cevap verecek şekilde yapılan ve tüm güvenlik önlemlerinin alındığı dairelerde uydu yayın sistemi, her odada data ve TV prizi, sesli tip intercom tesisatı, mutfakta doğalgaz dedektörü ve bina içi yangın ihbar sistemi de bulunuyor. Radye temel ve konvansiyonel kalıp sistemiyle depreme karşı son derece dayanıklı şekilde inşa edilen konutlar, aynı zamanda modern ve çevreye duyarlı sistemlerle donatıldı.

Kocaeli'nde vefanın adı; Sağlıkkent Konutları

Haberler.com / Senem Zafer - Belediye

Tahir Büyükakın Kocaeli Belediye Haberler

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