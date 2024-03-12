Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu?

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Kızılcık Şerbeti'nin 55. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 55. Bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti'nin 54. Bölümünde; Alev'in hamile olduğunu öğrenen Abdullah'ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Abdullah bu konuda Sönmez'den yardım istese de Sönmez olumlu yaklaşmaz.

Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görmektedir.

Görkem'le yalnız konuşmak için fırsat kollayan Fatih, Yusuf'u onun peşine takar ve istediği fırsatı yakalar. Görkem ve Fatih ertesi gün buluşarak çok eğlenceli bir gün geçirirler ve birbirlerinden kopamayacaklarına karar verirler.

Kanalda çalışan bir güvenlik görevlisi Kıvılcım'a gelerek bir yakını için yardım ister. Kıvılcım ve Rüzgar sorunu çözmek üzere harekete geçerler.

Nilay, altınları bozdurup parasını da kaybettiğini Mustafa'ya itiraf etmek zorunda kalır.

Çimen'in durgunluğunu fark eden Doğa, onu sıkıştırır. Çimen ağlayarak Gökhan meselesini ablasına anlatır. Birlikte Gökhan'ın karısına olanları anlatmaya karar verirler. Bu kararlarını uygulamaları olayları çok daha büyütecek ve inanılmaz sonuçlar doğuracaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.