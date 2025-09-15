Kızılcık Şerbeti yayından kalkıyor mu? Kızılcık Şerbeti neden yayından kalkıyor? RTÜK'ten açıklama!

Kızılcık Şerbeti dizisi yayından kalkacak mı? RTÜK'e gelen şikayetler dizinin akıbeti hakkında soru işaretleri oluşturdu. Show TV'nin popüler yapımı Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak yeni sezon senaryosu tartışmaları beraberinde getirdi ve dizinin geleceğiyle ilgili kafalarda soru işaretleri oluştu. Kızılcık Şerbetinin geleceği ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ SEZONU NEDEN TEPKİ TOPLADI?

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna geçtiğimiz günlerde merakla beklenen 4. sezonuyla başladı. Ancak sezonun açılış bölümü, özellikle Doğa ve Firaz arasında gelişen yakınlaşma sahneleriyle izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı. Finaldeki mesajlaşma anı sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Bazı seyirciler yeni senaryoyu "toplum değerlerine uygun değil" diyerek eleştirirken, dizinin yayından kaldırılması yönünde sosyal medyada kampanyalar başlatıldığı konuşuluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Bazı izleyiciler, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki içerik nedeniyle RTÜK'e şikayette bulunduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bununla birlikte, dizinin yayından kaldırılması için çeşitli kampanyaların başlatıldığı da gündeme geldi. Ancak, şu ana kadar ne Show TV ne de dizinin yapımcısı tarafından bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yapım ekibi ve kanal yetkilileri, konuya ilişkin herhangi bir kararın alınmadığını ve dizinin yayın takviminin devam ettiğini belirtiyor. İzleyiciler, tartışmaların odağındaki dizinin geleceği hakkında kesin bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyor.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yönelik kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul'a iletilen şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirtti. Şahin, söz konusu yapımla ilgili gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailenin, milletin en sağlam dayanağı, örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu" vurgulayan Şahin, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin bu değerlerin devlet ve millet açısından ne denli önemli olduğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Ayrıca Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli manevi değerlere saygı gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın devam etmesini temenni etti.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla yeniden ekranlara döndü. Yeni sezonun ilk bölümü 12 Eylül Cuma günü yayınlandı ve izleyicilerle buluştu. Kızılcık Şerbeti hayranları, uzun bir bekleyişin ardından başlayan bu yeni sezonu merakla takip ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Ahmet Mümtaz Taylan

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Ceren Yalazoğlu

Feyza Civelek