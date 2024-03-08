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Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim?

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Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden birinin ayrılığı, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı düğün günü camdan atan İbrahim'i oynayan Berkay Akdemir, ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin başrolünde yer aldığı Aldatmak dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yalı Çapkını'nda oynayan Berkay Akdemir katıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCU KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Tunç, Atilla Özel ve N. Selena Çağlayan'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümüne Berkay Akdemir katılıyor. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı camdan atan İbrahim'e hayat veren Berkay Akdemir, Aldatmak'ta "Emrah Kulu" rolünü oynayacak. Emrah dizideki yeni kurulan hikayede Ecem Çalık Bereketoğlu'nun oynadığı Nedret ve Işıltı Su Alyanak'ın hayat verdiği Ahsen kardeşlerin belalısı olarak diziye katılıyor. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizide iki kardeş Güzide'den yardım isteyecek.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim?

Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim?

Kızılcık Şerbeti oyuncusu diziden mi ayrıldı? Diziden ayrılan oyuncu kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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