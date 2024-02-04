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Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı yorumda bulundu. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile bir fotoğrafını yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

CEM TATLITUĞ KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Cem Tatlıtuğ'un kendi adına bir cast şirketi bulunuyor. Cem Tatlıtuğ, 2011 yılında kardeşinin başrolünde yer aldığı Kuzey Güney dizisinde Mehmet Ada Öztekin ile yönetmenliğini yaptı. 2013 yılında Enbe Orkestrası'nın sanatçısı Burcu Özsoy ile evlenen Cem Tatlıtuğ'un bir çocuğu var.

Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ Cem Tatlıtuğ Gündem Magazin Haberler

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