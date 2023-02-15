Kim ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat Deprem ortak yayınında kim ne kadar, kaç milyon, kaç milyar TL bağış yaptı? Hangi firma ne kadar bağışladı?
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Deprem ortak yayını tüm hızıyla devam ediyor. Deprem ortak yayınında birçok iş insanı, oyuncu ve sporcu bağış yapmaya devam ediyor. Yayın devam ederken vatandaşlar kim ne kadar bağış yaptı araştırması yapıyor. Peki, Kim ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat Deprem ortak yayınında kim ne kadar, kaç milyon, kaç milyar TL bağış yaptı? Hangi firma ne kadar bağışladı? İşte tüm bağış miktarı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayında yapılan bağış miktarı merak edildi. Peki, Kim ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat Deprem ortak yayınında kim ne kadar, kaç milyon, kaç milyar TL bağış yaptı? Hangi firma ne kadar bağışladı? İşte detaylar...
Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.
Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.
Ortak yayında bağış yapan kişiler, kurumlar ve bağış miktarları aşağıdaki gibidir:
- Türk Telekom : 2 Milyar TL bağışladı
- Cumhurbaşkanı ve çevresi : 136 milyon 589 bin TL bağışladı
- Borsa İstanbul Grubu : 2 Milyar TL bağışladı
- Cengiz Holding : 3 Milyar TL bağışladı
- Atilla Benli : 2 Milyar TL Bağışladı
- İsmini vermek istemeyen bir iş insanı : 50 Milyon TL bağışladı
- Ahlatçı Holding : 150 Milyon TL bağışladı
- Avrupa Konutları Artaş grubu : 20 Milyon TL bağışladı
- Bilfen Okulları : 1 Milyon TL bağışladı
- Memur-Sen : 10 Milyon TL bağışladı
- HAK-İŞ Konfederasyonu : 10 Milyon TL bağışladı
- Turkuvaz Medya güvenlik birimi : 50 Bin TL bağışladı
- Filli Boya : 8 Milyon TL bağışladı
- Gülle Tekstil : 1 Milyon TL bağışladı
- TMSF : 2 Milyar TL bağış yaptı
- Halkbank : 7 Milyar TL bağışladı
- Turkcell : 3.5 Milyar TL bağışladı
- DAP Yapı : 10 Milyon TL bağışladı
ve daha yetişemediğimiz birçok firmadan yüksek miktarda bağışlar yapıldı.