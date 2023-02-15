Deprem ortak yayını tüm hızıyla devam ediyor. Deprem ortak yayınında birçok iş insanı, oyuncu ve sporcu bağış yapmaya devam ediyor. Yayın devam ederken vatandaşlar kim ne kadar bağış yaptı araştırması yapıyor. Peki, Kim ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat Deprem ortak yayınında kim ne kadar, kaç milyon, kaç milyar TL bağış yaptı? Hangi firma ne kadar bağışladı? İşte tüm bağış miktarı...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayında yapılan bağış miktarı merak edildi. Peki, Kim ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat Deprem ortak yayınında kim ne kadar, kaç milyon, kaç milyar TL bağış yaptı? Hangi firma ne kadar bağışladı? İşte detaylar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

DEPREM ORTAK YAYINI HANGİ KANALDA?

Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.

DEPREM ORTAK YAYININDA KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI? (15 ŞUBAT 2023)

Ortak yayında bağış yapan kişiler, kurumlar ve bağış miktarları aşağıdaki gibidir:

Türk Telekom : 2 Milyar TL bağışladı

2 Milyar TL bağışladı Cumhurbaşkanı ve çevresi : 136 milyon 589 bin TL bağışladı

136 milyon 589 bin TL bağışladı Borsa İstanbul Grubu : 2 Milyar TL bağışladı

2 Milyar TL bağışladı Cengiz Holding : 3 Milyar TL bağışladı

3 Milyar TL bağışladı Atilla Benli : 2 Milyar TL Bağışladı

2 Milyar TL Bağışladı İsmini vermek istemeyen bir iş insanı : 50 Milyon TL bağışladı

50 Milyon TL bağışladı Ahlatçı Holding : 150 Milyon TL bağışladı

150 Milyon TL bağışladı Avrupa Konutları Artaş grubu : 20 Milyon TL bağışladı

20 Milyon TL bağışladı Bilfen Okulları : 1 Milyon TL bağışladı

1 Milyon TL bağışladı Memur-Sen : 10 Milyon TL bağışladı

10 Milyon TL bağışladı HAK-İŞ Konfederasyonu : 10 Milyon TL bağışladı

10 Milyon TL bağışladı Turkuvaz Medya güvenlik birimi : 50 Bin TL bağışladı

50 Bin TL bağışladı Filli Boya : 8 Milyon TL bağışladı

8 Milyon TL bağışladı Gülle Tekstil : 1 Milyon TL bağışladı

1 Milyon TL bağışladı TMSF : 2 Milyar TL bağış yaptı

2 Milyar TL bağış yaptı Halkbank : 7 Milyar TL bağışladı

7 Milyar TL bağışladı Turkcell : 3.5 Milyar TL bağışladı

3.5 Milyar TL bağışladı DAP Yapı : 10 Milyon TL bağışladı

ve daha yetişemediğimiz birçok firmadan yüksek miktarda bağışlar yapıldı.