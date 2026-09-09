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Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar: Partimiz yeni katılımlar olacak daha da büyüyecek

Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar: Partimiz yeni katılımlar olacak daha da büyüyecek Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar: Partimiz yeni katılımlar olacak daha da büyüyecek
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CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir törenlerinin ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuştu. Anıtkabir’deki yoğun katılıma dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP tabanında yeniden güçlü bir hareketlilik olduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde siyasette çok yeni gelişmeler ve yeni katılımlar olacak. Partimiz daha da büyüyecek” dedi.

 Anıtkabir’deki törenlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tören alanındaki yoğun katılımı Kılıçdaroğlu’na sordu.

Burhan’ın, “Sayın Genel Başkan, Anıtkabir’deki bu yoğun ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir yanıt verdi.

“TABANIMIZ YENİDEN HAREKETLENMEYE BAŞLADI”

CHP’nin Cumhuriyet’i kuran köklü bir parti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti tabanında yeniden bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet’i kuran köklü bir partiyiz. Tabanımız da yeniden hareketlenmeye başladı. Her ilde, her ilçede partimize yönelik yoğun bir ilgi görüyoruz. Bugün Anıtkabir’de de bunun çok güçlü bir şekilde yansımasını gördük. Gerçekten mahşeri bir kalabalık var” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK YENİ GELİŞMELER OLACAK”

Önümüzdeki dönemde siyasette önemli gelişmeler yaşanacağı mesajını veren Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bu ilginin önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum. Siyasette çok yeni gelişmeler yaşanacak, yeni katılımlar olacak. Partimiz daha da büyüyecek” dedi.

Adana Beledye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da törene katıldı. Ne dersiniz sn Başkanım ? Şaşıracak bir durum yok. Önümüzdeki günlerde önemli katılımlar olacak. Cumhuriyet Halk Parti milletin partisidir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, CHP’de önümüzdeki dönemde yaşanabilecek siyasi hareketlilik ve yeni katılımlar açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com
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