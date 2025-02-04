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Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına istinaden Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kastamonu'da 5 Şubat Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( K

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı başladı. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken Meteoroloji'den 19 ile daha kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOJİ UYARILARI

Batı Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Batısında Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

5 Şubat Çarşamba günü için Kastamonu Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Valilik duyurusu:

Kastamonu okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu ( Kastamonu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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