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Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını yayınladı. Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını açıkladı. Ülke genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KARS HAVA DURUMU!

Kars okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı Salı Gününden İtibaren Hissedilir Derecede Azalacak!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 4 ŞUBAT SALI?

4 Şubat Salı günü yarın için Kars Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Kars okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu (Kars Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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