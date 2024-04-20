Kardeşlerim 125. bölüm izle! Kardeşlerim yeni bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu?

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Atv'de yayınlanan Kardeşlerim 125. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 125. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Kardeşlerim tek parça full izle! Detaylar haberimizdedir…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NELER OLDU?

"Yağmur gibi sev beni, kaçmak mümkün olmasın…"

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

KARDEŞLERİM 125. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)



KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM TEK PARÇA BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren