Karbonmonoksit patlaması nedir, tehlikeleri nelerdir? İstanbul karbonmonoksit patlaması ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlamasının başladığını duyuran Hava Forum, yayınladığı duyuru sırasında söz konusu kirli havanın baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabileceği belirtti. Peki, karbonmonoksit patlaması nedir, tehlikeleri nelerdir ve İstanbul'daki durum ne kadar devam edecek? İşte detaylar…

KARBONMONOKSİT PATLAMASI NEDİR?

Türkiye genelinde etkisini gösteren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, beraberinde hava kirliliğini de artırdı. Son günlerde yoğun şekilde hissedilen sis ve pus, kirli havanın atmosferde yayılmasını kolaylaştırarak hava kalitesini olumsuz yönde etkilerken meydana gelen karbonmonoksit patlamasının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmediğine dikkat çekildi.

İstanbul

KARBONMONOKSİT PATLAMASI TEHLİKELERİ NELERDİR?

Zehirli gazın kapalı alanlarda birikmesi ve aniden alev almasıyla meydana gelen tehlikeli bir olay olan karbonmonoksit patlaması, aynı zamanda patlama durumlarında büyük maddi hasarlara da yol açabiliyor.

Hava Forum tarafından yapılan son açıklama sırasında "İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Havada keskin bir koku hissediliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor. Bu durum baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir" ifadelerine yer verilirken yetkililer, karbonmonoksit seviyesinin etkisini en aza indirmek için vatandaşların gerekli tedbirleri almasını, bu iki gün yürüyüşten ve açık havada yapılan egzersizlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Hava Forum karbonmonoksit patlaması uyarısı

KARBONMONOKSİT PATLAMASI İSTANBUL'DA NE KADAR SÜRECEK?

Türkiye'nin Meteorolojik forum sitesi olan Hava Forum'dan yapılan uyarıya göre tehlikeli boyutlara ulaşan karbonmonoksit miktarının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da karbonmonoksit patlaması