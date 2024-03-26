Karabük Üniversitesi'nde HIV salgını mı var? Karabük Üniversitesi yönetimi iddiaları kabul mu etti?

Karabük Üniversitesi geçtiğimiz günlerde HİV yaygınlığı itirafı ile gündeme geldi. Üniversitenin itiraf sayfalarında, yabancı öğrenciler ile birlikte olan çoğu kişinin bu virüsü kaptığı iddia edildi. Gündemde geniş yer kaplayan konuya üniversite yönetiminden açıklama geldi. Karabük Üniversitesi'nde HIV salgını mı var? Karabük Üniversitesi yönetimi iddialara ne dedi? İşte ayrıntılar...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ NE DEDİ?

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün 23 Mart'taki kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmadığı vurgulandı.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ VE UYDURMADIR"

Asayiş açısından da Karabük'ün son derece güvenli şehir olduğu aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.

KBÜ'nün kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmalarıyla dünyadaki üniversiteler arasında saygın konuma yükseldiği vurgulanan açıklamada, öğrencilerin de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarılarıyla Türkiye ve dünya çapında öne çıktığı belirtildi.

KBÜ'nün Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası üniversite olma başarısı gösterdiğine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk devletlerine, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"BİLGİ VE BELGEYE DAYANMAYAN İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da millete, devlete, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkeyi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Karabük Üniversitesi itiraf sayfasında Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadığını iddia eden Türk öğrencilerin mesajları, kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmıştı. Kimi öğrenciler HPV, kimileri de HIV şüphesiyle hastaneye başvurduklarını iddia etmişti.