“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltına alınması ve düğün takılarına yönelik MASAK incelemesi başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın gece operasyonuyla yakalanmasının hemen ardından fenomen eşi Çağla Öz, sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe büründü.

LÜKS DÜĞÜNÜN ARDINDAN ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Van'da gerçekleştirdikleri şatafatlı kına ve düğün organizasyonlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki adli süreç derinleşiyor. Düğün sırasında geline baştan aşağı takılan kilolarca altın ve lüks yaşam görüntülerinin kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

MASAK MARKAJINDAKİ ALTINLAR VE GECE OPERASYONU

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Tançalan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, olay sadece adli boyutuyla sınırlı kalmadı. Tançalan'ın mal varlığı ile düğünde takılan ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan altınlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından finansal incelemeye alındı.

FENOMEN GELİN SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLDİ

Eşinin gözaltına alınması ve takılara yönelik kapsamlı incelemenin başlatılmasının ardından gözler fenomen gelin Çağla Öz'e çevrildi. Kına ve düğün günlerinde peş peşe gösterişli paylaşımlar yapan Öz, operasyon haberinin duyulmasının ve adli sürecin tırmanmasının hemen ardından sosyal medya hesaplarını kapatmayı tercih etti.

Kaynak: Haberler.com