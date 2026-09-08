Küçük çocuk kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Doğan Cebe(10) fındık toplama sırasında oyun oynarken traktöre bindi. Aniden hareket eden traktör devrildi ve küçük çocuk altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri küçük çocuğa müdahale ettiler. Ağır yaralı olarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Doğan Cene yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı