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İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti Haber Videosunu İzle
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
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İstanbul Büyükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii’nde toplanan cuma bağışlarının eksik bildirildiğini öne sürerek şikayetçi olan müezzin F.B., cami avlusunda imamın saldırısına uğradı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgada imamın müezzini darp ettiği iddia edilirken, başlatılan soruşturma sonrası imamın görev yeri değiştirildi; kaymakamlık adli süreç için soruşturma izni verdi.

  • İstanbul Büyükçekmece'deki Hz. Ebubekir Camii'nde cuma namazı bağışlarının eksik bildirildiğini iddia eden müezzin F.B., imamın saldırısına uğradı ve imam hakkında soruşturma izni verilerek görev yeri değiştirildi.
  • Müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, imamın bağış paralarını boş tutanaklara imza attırarak eve götürdüğünü iddia etti.
  • Şikayetin ardından bağış bildirimlerinde belirgin artış yaşandı; imam Beylikdüzü Gürpınar'daki bir camiye tayin edildi, ancak iki aile aynı lojmanda ikamet etmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii’nde cuma namazlarında toplanan bağışların usulsüz bir şekilde eksik bildirildiğini iddia eden müezzin F.B., durumu müftülüğe şikayet edince cami avlusunda imamın saldırısına uğradı. İmam hakkında soruşturma izni verilip görev yeri değiştirilirken, avludaki arbede sırasında çocukların ağlayarak kaçıştığı anlar dikkat çekti.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii’ne müezzin olarak atanan F.B., cami yönetimine dahil olduktan kısa süre sonra cuma namazları sonrası toplanan bağış paralarının müftülüğe eksik bildirildiğini ve tutanaklara gerçek rakamların yazılmadığını öne sürerek resmi makamlara şikayette bulundu.

CAMİ AVLUSUNDA TEKME TOKAT KAVGA

Şikayet sürecinin ardından müezzin F.B. ile cami imamı cami avlusunda karşı karşıya geldi. İkili arasında bağış paraları ve şikayet üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İmamın müezzine saldırdığı öne sürülen arbede esnasında cami avlusunda bulunan çocukların panik içinde ağlayarak kaçıştığı, kavgayı ise çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı bildirildi.

"BOŞ TUTANAKLARLA PARALARI EVE GÖTÜRÜYORDU"

Yaşanan kavgaya ve yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, imamın paraları boş tutanaklara imza attırarak eve götürdüğünü iddia etti. Eşinin duruma itiraz ettiğini belirten Bıyıkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Eşim imama, 'Bu şekilde olmaz, her şey usulüne göre olacak, paralar düzenli sayılacak' diyerek karşı çıktı. Şikayetin ardından bildirilen bağış miktarlarında belirgin bir artış yaşandı."

Müezzinin başvurusu sonrası bağış bildirimlerindeki ani yükseliş kaymakamlığın da dikkatini çekti ve iddialar üzerine imam hakkında adli/idari soruşturma izni verildi.

İMAM BAŞKA CAMİYE GÖNDERİLDİ AMA... 

Soruşturma kapsamında imamın görev yeri değiştirilerek Beylikdüzü Gürpınar’daki bir camiye tayin edildiği öğrenildi. Ancak görev yeri değişmesine rağmen iki ailenin halen aynı lojman binasında ikamet etmeye devam ettiği aktarıldı. Sürekli tehdit edildiklerini ileri süren müezzin ve ailesi, imamın görevden tamamen uzaklaştırılmasını talep ederken, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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