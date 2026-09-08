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İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dilek İmamoğlu, eşinin 18 aydır siyasi rehine olduğunu belirterek, "Gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

  • Dilek İmamoğlu, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek eşi Ekrem İmamoğlu'nun 18 aydır siyasi rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyledi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews röportajında Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hukuki sürecin karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dilek İmamoğlu, eşinin 18 aydır siyasi rehine olduğunu belirterek, "Gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİYASİ TUTUKLU DEĞİL' ÇIKIŞI

Euronews kanalına verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumunu değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nı siyasi tutuklu olarak görmediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hukuki sürecin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" sözlerini kaydetmişti.

"EŞİM 18 AYDIR SİYASİ BİR REHİNE"

Bu açıklamaların yankıları sürerken, Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Eşinin tutukluluk sürecine dikkat çeken İmamoğlu, durumun tamamen siyasi olduğunu vurgulayarak, "14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ OYUNLARIN PEŞİNDEN GİDENLER"

Açıklamasının devamında eşinin durumuna yönelik yapılan yorumları 'kirli oyunlar' ve 'hakikati çarpıtma' olarak nitelendiren Dilek İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik eleştirilerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum."

Kaynak: Haberler.com
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