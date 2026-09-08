THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

Türk Hava Yolları ile İngiltere Premier Lig devi Liverpool arasında dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. Liverpool, THY'nin 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana sponsoru olacağını resmen duyurdu.

5 YILDA 300 MİLYON STERLİN

BBC'nin haberine göre anlaşma 5 yıllık olacak ve Liverpool'a sezon başına 60 milyon sterlin kazandıracak. Böylece sözleşmenin toplam değeri 300 milyon sterline ulaşacak.

Liverpool'un 2010'dan bu yana forma önü sponsoru olan Standard Chartered ile mevcut anlaşmasının yıllık değerinin 50 milyon sterlin olduğu belirtilirken, THY ile bu rakam 60 milyon sterline çıkacak.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇEN ANLAŞMA

Liverpool'un, THY ile yapılan sözleşmenin Premier Lig tarihinde yalnızca forma önü sponsorluğunu kapsayan en değerli ticari anlaşma olduğuna inandığı belirtildi. THY logosu 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde yer alacak.

LIVERPOOL: BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, “Bu bizim için bir dönüm noktası ve Türk Hava Yolları'nı Haziran 2027'den itibaren ana kulüp partnerimiz olarak ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Latty ayrıca Standard Chartered'ın Haziran 2027'den sonra global partner olarak Liverpool ailesinde kalacağını açıkladı.

THY: BÜYÜK BİR MUTLULUK

Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur ise Liverpool'un dünya futbolunun en tanınan kulüplerinden biri olduğunu belirterek, “İsmimizin dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olması bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Böylece 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un dünyaca ünlü kırmızı formasının göğsünde Türk Hava Yolları logosu yer alacak.