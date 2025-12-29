Haberler

Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki 3 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı, baba Halil Gündüz'ün arama çalışmaları ise sürüyor. Sudan çıkarılan çocuklardan 2'sinin Halil Gündüz'ün çocukları, 1'inin de yeğeni olduğu öğrenildi.

  • Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi.
  • Kazada 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
  • Kazada bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrildi. 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

OTOMOBİL DEVRİLDİ, 4 KİŞİ KANAL SUYUNA KAPILDI

Okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken baba Halil Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğeni Mustafa Gündüz ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi suya gömülen otomobilden çıkamadı.

KAYIP 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaşanan olay sonrası bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu otomobile ulaştı. Halat bağlanarak vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin sürücüsüne ulaşılamazken oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün cesedine ulaşıldı.

Almanya'ya ucacakti motoruna kus sürüsü girdigi icin acil inis yapti

Allah rahmet eylesin çok üzücü

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum

