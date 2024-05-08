Şarkıcı Kalben'in evinde yapılan operasyon ve sonrasındaki gözaltı süreci Türkiye'nin gündeminde. Evine uyuşturucu bulunan şarkıcı hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Şarkıcı hakkında merak edilen bir diğer konu ise TİP vekili Sera Kadıgil ile kardeş olup olmadığı. Peki gerçekten Sera Kadıgil ile şarkıcı Kalben kardeş mi? KALBEN VE SERA KADIGİL KARDEŞ Mİ? TİP'li vekil Sera Kadıgil ile şarkıcı Kalben kardeş mi? İşte tüm cevaplar...

KALBEN VE SERA KADIGİL KARDEŞ Mİ?

Evinde uyuşturucu bulunması sonucunda adliyeye sevk edilen Kalben, yeni bir gündem oluşturdu. Bu esnada konuşulan bir başka konu ise benzerliklerinden dolayı şarkıcı ile TİP vekili Sera Kadıgil'in kardeş olup olmadığı. Benzerlikleri çok konuşulan ikilinin kardeş olup olmadığı araştırılıyor. Ancak ikilinin kardeş olduğuna dair herhangi bir bilgi olmamakla birlikte, kişilerin doğum yerleri de farklı. Bu durumda Sera Kadıgil ve şarkıcı Kalben kardeş değil.

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalıştı.

Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da müzik yapmaya, konser vermeye başladı. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı. Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

SERA KADIGİL KİMDİR?

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sera kadıgil aslen Gümüşhane Kelkitli. Tam adı Saliha Sera Kadıgil Sütlü. Vefa Lisesi'nden 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede özel hukuk alanında 2010 yılında yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nde sinema eserleri üzerine araştırmalarda bulundu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı.

Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Sera Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası, Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi, İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği gibi meslek örgütlerinin avukatlığını üstlendi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu'nda üyelik görevinde bulundu. 2011-2012 yıllarında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve 2014 yılından itibaren 3 dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı. 2018 yerel seçimlerinde CHP'de İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı. 25 Haziran 2021 tarihinde CHP'den istifa ederek Erkan Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Burada parti sözcülüğü ve yasama büro sekreteri olarak görev aldı.