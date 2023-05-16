Kahramanmaraş milletvekilleri kimlerdir 2023? Kahramanmaraş'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri? Maraş AKP, MHP, CHP milletvekilleri!

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Kahramanmaraş geliyor. Peki, Kahramanmaraş milletvekilleri kimlerdir 2023? Kahramanmaraş'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kahramanmaraş AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Kahramanmaraş milletvekilleri kimlerdir 2023? Kahramanmaraş'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kahramanmaraş AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Kahramanmaraş milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan AKP 5 milletvekili, CHP 2 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Kahramanmaraş milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Kahramanmaraş Milletvekilleri İsimleri:

Vahit Kirişci

Ömer Oruç Bilal Debgici

Mevlüt Kurt

Tuba Köksal

Mehmet Şahin

CHP 2023 Kahramanmaraş Milletvekilleri İsimleri:

Ali Öztunç

İrfan Karatutlu

MHP 2023 Kahramanmaraş Milletvekilleri İsimleri: