Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası Kurban Bayramı’na hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve güvenli ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Canlı Hayvan Borsası’nda kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tesis genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, satış alanları da modern ve düzenli hale getirildi. Kurbanlık satışlarının 12 Mayıs Salı günü itibarıyla başlayacağı bildirildi.

CANLI HAYVAN BORSASI BAYRAM ÖNCESİ HAZIR HALE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Canlı Hayvan Borsası’nda detaylı bakım ve düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Satış alanlarında hijyen standartlarının artırılması amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, padok alanlarında da gerekli düzenlemeler tamamlandı.

Yetkililer, kurbanlık satışlarının düzenli şekilde yürütülebilmesi için tüm alanların numaralandırıldığını ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi adına gerekli hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlandığını belirtti. Kurbanlık alışverişinin kontrollü ortamda yapılmasıyla hem vatandaşların güvenliğinin sağlanması hem de satış sürecinin daha düzenli ilerlemesi hedefleniyor.

BESİCİLER KURBANLIKLARINI GETİRMEYE BAŞLIYOR

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından besicilerin kurbanlık hayvanlarını tesise getirmeye başlayacağı bildirildi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sağlık kontrollerinden geçmiş ve resmi işlemleri tamamlanmış hayvanları güvenli şekilde inceleyerek alışveriş yapabilecek.

Canlı Hayvan Borsası’na giriş yapacak tüm hayvanların küpe kontrolleri uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca üreticilerin başvuru evrakları da detaylı şekilde incelenecek. Evrakları eksiksiz olan ve sağlık şartlarını taşıyan hayvanlar padok alanlarına alınarak satışa sunulacak.

“VATANDAŞLARIMIZI TESİSİMİZE BEKLİYORUZ”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürü Yakup Bilal, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek vatandaşları tesise davet etti.

Bilal, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tesisimizi kurban satış yeri olarak hazırladık. Salı günü itibarıyla üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı tesisimize bekliyoruz. Hayvanlar tesisimize alınmadan önce ilaçlama, dezenfeksiyon ve numaralandırma işlemleri tamamlandı. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yaparak şartlara uygun hayvanları satış alanlarına alacak” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü