Kabine Toplantısı 29 Eylül 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular konuşulacak?

Türkiye bugün kritik bir gündeme odaklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, hem iç politikada hem de uluslararası arenada yankı uyandıracak kararları gündeme taşıyor. 29 Eylül 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular konuşulacak? İşte, 29 Eylül Kabine Toplantısına dair tüm detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 29 Eylül 2025 tarihinde Beştepe'de toplanacak ve saat 15.00'te başlayacak. Toplantı öncesinde tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlar gündem maddelerini tamamlayarak sunumlarını hazırladı.

Toplantının zamanlaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla da doğrudan ilişkili. Kabine, Meclis'e sunulacak öncelikli kanun tekliflerini önceden ele alarak yasama sürecine zemin hazırlayacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yürütülecek. Toplantıya, başta dışişleri, içişleri, ekonomi ve tarım bakanlıkları olmak üzere tüm bakanlar katılacak.

Toplantının süresi gündem maddelerinin ağırlığına göre değişse de, resmi açıklamalara göre birkaç saat sürecek yoğun bir program öngörülüyor. Bu süre zarfında hem uluslararası ilişkiler hem de iç ekonomik politikalar kapsamlı şekilde ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular geniş bir yelpazeye yayılıyor:

DIŞ POLİTİKA VE DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeler, toplantının önemli gündem maddelerinden biri. İkili anlaşmaların Türkiye ekonomisi ve dış politikası üzerindeki etkileri detaylı şekilde değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ

İsrail'in Gazze'deki eylemleri ve bölgede yaşanan insani kriz, toplantıda öncelikli konular arasında yer alacak. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım politikaları, insani desteklerin artırılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar üzerinde durulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE SOSYAL DESTEKLER

Kabine, enflasyonla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik sosyal destek programları ve yeni ekonomik projeleri ele alacak. Tarımsal üretime teşvikler, mali reform önerileri ve vatandaşın alım gücünü artıracak önlemler masaya yatırılacak.

MECLİS'E SUNULACAK KANUN TEKLİFLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde, Kabine öncelikli kanun tekliflerini değerlendirecek. Bu teklifler, hem ekonomik hem de sosyal alanda kritik düzenlemeleri kapsıyor.