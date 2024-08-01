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Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu?

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Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma iddiaları gündemde. Çiftin ayrılık kararı alıp almadığı araştırılıyor. Bu durum hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu. Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu? İşte detaylar!

Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, haftalardır süren ayrılık söylentilerinin ardından boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Lopez ve Affleck çifti iki yıl önce Batman aktörü Affleck'in Georgia eyaletindeki 7 milyon pound değerindeki malikânesinde görkemli bir törenle evlenmişti. Peki, Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu?

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?

The Mail'in haberine göre, çiftin 'son bir uzlaşma girişiminin' başarısız olmasının ardından boşanma sürecini hızlandırdıkları belirtiliyor. Çift haftalardır birlikte görülmedi. Ben Affleck, Jennifer'ın 55. yaş günü için düzenlenen Bridgerton temalı partisine bile katılmadı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu?

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu?

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanıyor mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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