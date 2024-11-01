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İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

URLA SU KESİNTİSİ

  • ŞİRİNKENT, YENİCE, ZEYTİNALANI, KALABAK, ATATÜRK
  • 01.11.2024 saat 11:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • ZEYTİNALANI MAH. ŞİRİNKET MAH. KALABAK MAH. YENİCE CAMİATİK MAHALLERİNE ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK
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