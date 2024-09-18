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İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BORNOVA, ÖDEMİŞ, ALİAĞA SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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