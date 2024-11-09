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İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

  • KAZANLI
  • 09.11.2024 saat 15:40 ile 20:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • ÖDEMİŞ İLÇESİ KAZANLI SUBATAN YAYLASI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

URLA SU KESİNTİSİ

  • YAĞCILAR
  • 09.11.2024 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
  • Diğer
  • DEPO SEVİYESİNDE DÜŞÜKLÜK MEVCUT BAZI KESİMLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ ŞİKAYETİ YAŞANABİLİR EKİPLERİMİZ İLGİLENİYOR
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