Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Southampton, 'casusluk' skandalı nedeniyle play-off finalinden men edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finalde Middlesbrough ile karşılaşacak.

Championship'te play-off yarı final rövanş maçında Southmapton, rakibi Middlesbrough'u uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin rakibi olmuştu. 

CASUSLUK SKANDALI SONRASI CEZA

Maçtan önce yaşanan casusluk skandalı ise maça damga vurmuştu. Bu skandalın ardından Southampton'a tarihi bir ceza geldi. 

SOUTHAMPTON MEN EDİLDİ

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve EFL tarafından yürütülen gizli soruşturma neticesinde, Southampton’ın rakiplerinin taktik idmanlarını yasa dışı yollarla ve casusluk yöntemleriyle takip ettiği tescillendi. "Futbolun dürüstlük ve sportmenlik ilkelerine ağır darbe vurulduğu" gerekçesiyle Southampton, Championship play-off finalinden diskalifiye edildi.

FİNALDEKİ YENİ RAKİP MIDDLESBROUGH

Bu karar doğrultusunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off'unda Middlesbrough ile final oynayacak.

Cemre Yıldız
